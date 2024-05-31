Милли Меджлис не рассмотрел на последнем заседании весенней сессии два законопроекта

Два законопроекта, включенные в план законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса, не были рассмотрены на последнем пленарном заседании.

Два законопроекта, включенные в план законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса, не были рассмотрены на последнем пленарном заседании.

Как сообщает Report, это законопроекты "О статусе военнослужащих" и "О высшем образовании".

Весенняя сессия Милли Меджлиса начинается 1 февраля и завершается 31 мая. Однако на сегодняшнем заседании было принято решение созвать внеочередную специальную сессию Милли Меджлиса.

Внеочередные сессии созываются председателем парламента по требованию президента Азербайджана или 42 депутатов законодательного органа. Спикер Сахиба Гафарова отметила, что с просьбой о созыве обратились 80 депутатов.