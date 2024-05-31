Парламент Азербайджана обсуждает исполнение госбюджета за прошлый год

На последнем пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса на обсуждение вынесен законопроект “Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год”.

На последнем пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса на обсуждение вынесен законопроект “Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год”.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

Было отмечено, что доходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год составили 35 млрд 574,8 млн манатов (рост на 16% по сравнению с 2022 годом), план по доходам выполнен на 105%.

Расходы госбюджета в 2023 году составили 36 млрд 458,5 млн манатов (рост на 13,7%), прогноз выполнен на 99,5%.

Дефицит государственного бюджета в прошлом году составил 883,7 млн манатов или 0,7% ВВП.