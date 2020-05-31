​Сотрудники Милли Меджлиса проходят тест на COVID-19

Сегодня сотрудники Милли Меджлиса в очередной раз проходят тест на коронавирус (COVID-19).
Как сообщает Report, сотрудники Аппарата Милли Меджлиса, руководители отделов и их заместители в очередной раз сдают тест на коронавирус.
Сегодня сотрудники Милли Меджлиса в очередной раз проходят тест на коронавирус (COVID-19).
Как сообщает Report, сотрудники Аппарата Милли Меджлиса, руководители отделов и их заместители в очередной раз сдают тест на коронавирус.
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