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Сотрудники Милли Меджлиса проходят тест на COVID-19

​Сотрудники Милли Меджлиса проходят тест на COVID-19

Сегодня сотрудники Милли Меджлиса в очередной раз проходят тест на коронавирус (COVID-19).

Как сообщает Report, сотрудники Аппарата Милли Меджлиса, руководители отделов и их заместители в очередной раз сдают тест на коронавирус.

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