Шамиль Айрым: В мирном процессе между Азербайджаном и Арменией важно решить вопрос пропавших без вести

В мирном процессе между Азербайджаном и Арменией важное значение имеет решение вопроса выяснения судеб пропавших без вести лиц.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым на IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

Он отметил необходимость обсуждения не только последствий конфликтов, имевших место в прошлом, но и того, как залечить раны прошлого, как укрепить доверие между обществами и на каких гуманитарных основах будет строиться устойчивый мир.

"В то время, когда в различных регионах мира продолжаются войны и политическая напряженность, мы с удовлетворением наблюдаем за шагами, предпринимаемыми в направлении мира и стабильности на Южном Кавказе", - сказал он.

Айрым отметил, что парафирование текста соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией 8 августа 2025 года в Вашингтоне стало важным событием с точки зрения мирного процесса.

"Мы хотим видеть превращение Южного Кавказа в регион, где господствует мир, сотрудничество и торговля. Турция продолжает поддерживать конструктивные шаги, способствующие устойчивому миру, стабильности и благосостоянию в регионе", - заявил он.

Турецкий депутат отметил, что устойчивый мир не может быть обеспечен только политическими документами. Для укрепления общественных основ мира необходимо также решить гуманитарные вопросы, оставшиеся из прошлого.

"В этой связи мы считаем важным включение вопроса о пропавших без вести лицах в статью 9 парафированного текста соглашения. В рамках этой статьи предусматривается обмен сторонами имеющейся информацией в целях выяснения судеб пропавших без вести лиц и сотрудничество в этом направлении", - добавил Айрым.