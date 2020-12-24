Самир Шарифов: Восстановление деоккупированных территорий является ключевым вопросом

На эти цели в следующем году из госбюджета предусмотрено выделить 2,2 миллиарда манатов

Уходящий 2020 год стал важной вехой в истории Азербайджана, потому что в этом году Азербайджанская армия положила конец военной агрессии Армении. Мы с большим уважением и почтением чтим память шехидов, отдавших свои жизни во имя победы. Восстановление земель, во имя которых пали наши шехиды, является ключевым для нас вопросом. На эти цели в следующем году из госбюджета предусмотрено выделить 2,2 миллиарда манатов.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

Министр отметил, что президент Ильхам Алиев уделяет пристальное внимание улучшению благосостояния граждан. Это нашло отражение и в проекте бюджета на следующий год.