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Сахиба Гафарова встретилась со спикером Палаты представителей Таиланда

Сахиба Гафарова встретилась со спикером Палаты представителей Таиланда Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась со спикером Палаты представителей Таиланда Ванмухамаднуром Матхой.
Милли Меджлис
21 февраля 2024 г. 19:26
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Палаты представителей Таиланда

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась со спикером Палаты представителей Таиланда Ванмухамаднуром Матхой.

Как сообщает Report, таиландский парламентарий прибыл в Азербайджан для участия в 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.

В ходе переговоров Сахиба Гафарова подчеркнула, что такие встречи являются хорошей возможностью для обсуждения вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Ванмухамаднур Матха выразил уверенность в том, что Азербайджан и впредь будет успешно развиваться под руководством президента Ильхама Алиева.

На встрече состоялся обмен мнениями о путях развития сотрудничества между странами в сфере торговли, образования, туризма.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Tailand Krallığının Milli Assambleyasının prezidenti ilə görüşüb

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