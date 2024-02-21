Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась со спикером Палаты представителей Таиланда Ванмухамаднуром Матхой.
Как сообщает Report, таиландский парламентарий прибыл в Азербайджан для участия в 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.
В ходе переговоров Сахиба Гафарова подчеркнула, что такие встречи являются хорошей возможностью для обсуждения вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Ванмухамаднур Матха выразил уверенность в том, что Азербайджан и впредь будет успешно развиваться под руководством президента Ильхама Алиева.
На встрече состоялся обмен мнениями о путях развития сотрудничества между странами в сфере торговли, образования, туризма.