Сахиба Гафарова: В Милли Меджлисе должны подниматься волнующие людей вопросы

"Одной из важнейших задач, стоящих перед депутатами, является обсуждение волнующих людей вопросов в Милли Меджлисе, а также в других государственных органах".

"Одной из важнейших задач, стоящих перед депутатами, является обсуждение волнующих людей вопросов в Милли Меджлисе, а также в других государственных органах".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

"Депутаты, избранные в Милли Меджлис, должны представлять и защищать интересы своих избирателей. Депутаты должны вести активную работу в тех округах, откуда были избраны, находиться в постоянном контакте с избирателями. Думаю, что деятельность депутатов Милли Меджлиса в этом направлении за прошедший период заслуживает положительной оценки", - заявила С.Гафарова