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Сахиба Гафарова: В Милли Меджлисе должны подниматься волнующие людей вопросы

Сахиба Гафарова: В Милли Меджлисе должны подниматься волнующие людей вопросы "Одной из важнейших задач, стоящих перед депутатами, является обсуждение волнующих людей вопросов в Милли Меджлисе, а также в других государственных органах".
Милли Меджлис
23 декабря 2021 г. 20:53
Сахиба Гафарова: В Милли Меджлисе должны подниматься волнующие людей вопросы
Сахиба Гафарова

"Одной из важнейших задач, стоящих перед депутатами, является обсуждение волнующих людей вопросов в Милли Меджлисе, а также в других государственных органах".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

"Депутаты, избранные в Милли Меджлис, должны представлять и защищать интересы своих избирателей. Депутаты должны вести активную работу в тех округах, откуда были избраны, находиться в постоянном контакте с избирателями. Думаю, что деятельность депутатов Милли Меджлиса в этом направлении за прошедший период заслуживает положительной оценки", - заявила С.Гафарова

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "İnsanları narahat edən məsələlər Milli Məclisdə qaldırılmalıdır"

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