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Сахиба Гафарова встретилась с председателем Арабского парламента

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Арабского парламента Находящаяся в поездке в Мадрид для участия в 143-й Ассамблее Межпарламентского Союза и, в её рамках, Учредительном собрании Межпарламентской сети Движения неприсоединения, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 28 ноября провела встречу с председател
Милли Меджлис
28 ноября 2021 г. 23:51
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Арабского парламента

Находящаяся в поездке в Мадрид для участия в 143-й Ассамблее Межпарламентского Союза и, в её рамках, Учредительном собрании Межпарламентской сети Движения неприсоединения, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 28 ноября провела встречу с председателем Арабского парламента Аделем бин Абдульрахманом аль-Асуми.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

А.аль-Асуми поздравил председателя Милли Меджлиса с одержанной в Отечественной войне прошлого года победой и с основанием Парламентской сети Движения неприсоединения, заверив её во всяческой поддержке Сети со стороны возглавляемой им организацией. В Парламентской сети будут представлены и арабские государства; эта инициатива Азербайджана крайне важна, по словам аль-Асуми, выразившего уверенность в том, что Парламентская сеть превратится в глобальный парламентский институт.

Арабский парламент придаёт большое значение сотрудничеству с Милли Меджлисом Азербайджана, добавил аль-Асуми прежде, чем коснуться шагов, которые могут быть предприняты в этом русле.

С.Гафарова приветствовала аль-Асуми и поблагодарила его за поздравления. Также отметив значение инициативы азербайджанской стороны, спикер отметила, что наша страна является автором ряда инициатив по упрочению мира и безопасности в глобальном масштабе и по решению мировых проблем совместными усилиями. Международное сотрудничество очень нужно именно сейчас, во время глобальных экономических проблем, пандемии и проявлений ксенофобии. Поэтому столь важно создание Парламентской сети Движения неприсоединения; эта платформа будет способствовать широкому сотрудничеству парламентов.

С.Гафарова также информировала собеседника об одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне победе и о последующей новой ситуации, сложившейся в нашем регионе. В прошлом году наша страна освободила свои международно признанные территории после тридцатилетней армянской оккупации, восстановив, тем самым, собственную территориальную целостность, а сейчас занимается широкомасштабным восстановлением и перестройкой возвращённых земель. Эти усилия позволят 1 млн наших вынужденных переселенцев вернуться под кровлю родных домов.

С.Гафарова напомнила о завершении армяно-азербайджанского конфликта подписанием руководителями Азербайджана, Армении и России 10-го ноября прошедшего года трёхстороннего заявления. А теперь, добавила она, нужно начинать работу над мирным соглашением и над делимитацией и демаркацией границ, основываясь на принципе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности. Руководители Азербайджана и Армении встречались 26-го ноября, упомянула С.Гафарова, выразив веру в то, что эта встреча будет иметь положительные последствия.

На встрече также обсуждались иные вопросы, вызывающие взаимный интерес.

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