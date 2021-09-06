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Сахиба Гафарова: Постоянные провокации Армении на границе препятствуют обеспечению мира

Сахиба Гафарова: Постоянные провокации Армении на границе препятствуют обеспечению мира 6 сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 13-м саммите женщин-спикеров парламентов, организованном Межпарламентским союзом в Вене.
Милли Меджлис
6 сентября 2021 г. 19:41
Сахиба Гафарова: Постоянные провокации Армении на границе препятствуют обеспечению мира
Сахиба Гафарова

6 сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 13-м саммите женщин-спикеров парламентов, организованном Межпарламентским союзом в Вене.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В ходе выступления председатель Милли Меджлиса напомнила, что в прошлом году Азербайджан за счет собственных возможностей и сил в ходе 44-дневной Отечественной войны положил конец продолжавшейся около 30 лет оккупации со стороны Армении 20% своих территорий и, освободив Карабах, восстановил территориальную целостность.

"10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее заявление, направленное на обеспечение устойчивого мира в регионе. К сожалению, преднамеренное минирование Арменией этих территорий и постоянные провокации на границе препятствуют обеспечению мира", - заявила С.Гафарова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: "Ermənistanın sərhədimizdə davamlı təxribatlar törətməsi sülhyaratma prosesinə mane olur"

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