Сахиба Гафарова: Дружба Турции и Азербайджана сегодня находится на пике

На минувшей неделе в парламенте Азербайджана произошло историческое событие. Парламент посетил Реджеп Тайип Эрдоган.

На минувшей неделе в парламенте Азербайджана произошло историческое событие. Парламент посетил Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказала спикер Сахиба Гафарова.

Она отметила, что под руководством Эрдогана Турция прошла славный путь развития: "Сегодня по своей политической, экономической, военной мощи Турция является одной из сильнейших стран мира. Эти успехи братской страны радуют нас. Ведь сила Турции – это сила Азербайджана, сила Азербайджана – это сила Турции. Дружба и братство между нашими народа - самое большое наше богатство. Как сказал президент Ильхам Алиев, дружба и братство Турции и Азербайджана сегодня находятся на пике".