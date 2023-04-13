Сахиба Гафарова: Армения, пользуясь тем, что миссия Европейского союза находится в этой стране, предпринимает шаги, обостряющие ситуацию

Армения, пользуясь тем, что миссия Европейского союза находится в этой стране, предпринимает шаги, обостряющие ситуацию, и допускает военные провокации.

Армения, пользуясь тем, что миссия Европейского союза находится в этой стране, предпринимает шаги, обостряющие ситуацию в регионе, и допускает военные провокации.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.

Спикер парламента отметила, что Армения, грубо нарушив положения трехстороннего заявления, до сих пор не вывела свои войска с азербайджанской территории: "Она использует Лачынскую дорогу в военных целях и для вывоза незаконно эксплуатируемых природных ресурсов. Мирная акция представителей гражданского общества Азербайджана на Лачынской дороге проводится в знак протеста против этих незаконных действий Армении. Однако Армения пытается обмануть международное сообщество ложными утверждениями о якобы "закрытии" Лачынской дороги".