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Сахиба Гафарова: Армения, пользуясь тем, что миссия Европейского союза находится в этой стране, предпринимает шаги, обостряющие ситуацию

Сахиба Гафарова: Армения, пользуясь тем, что миссия Европейского союза находится в этой стране, предпринимает шаги, обостряющие ситуацию Армения, пользуясь тем, что миссия Европейского союза находится в этой стране, предпринимает шаги, обостряющие ситуацию, и допускает военные провокации.
Милли Меджлис
13 апреля 2023 г. 19:30
Сахиба Гафарова: Армения, пользуясь тем, что миссия Европейского союза находится в этой стране, предпринимает шаги, обостряющие ситуацию

Армения, пользуясь тем, что миссия Европейского союза находится в этой стране, предпринимает шаги, обостряющие ситуацию в регионе, и допускает военные провокации.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.

Спикер парламента отметила, что Армения, грубо нарушив положения трехстороннего заявления, до сих пор не вывела свои войска с азербайджанской территории: "Она использует Лачынскую дорогу в военных целях и для вывоза незаконно эксплуатируемых природных ресурсов. Мирная акция представителей гражданского общества Азербайджана на Лачынской дороге проводится в знак протеста против этих незаконных действий Армении. Однако Армения пытается обмануть международное сообщество ложными утверждениями о якобы "закрытии" Лачынской дороги".

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Ermənistan Aİ missiyasının bu ölkədə olmasından istifadə edərək hərbi təxribatlara yol verir"

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