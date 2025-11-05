Расширяется охват обязательного страхования от несчастных случаев на производстве

В Азербайджане планируется расширить перечень лиц, подлежащих обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в закон "Об обязательном страховании от потери профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

Предложения включены в бюджетный пакет на 2026 год.

Согласно предложению, обязательному страхованию будут подлежать не только сотрудники государственных органов, муниципалитетов и госкомпаний, но и лица, работающие в организациях, где государству или муниципалитету принадлежит контрольный пакет акций. Кроме того, страховка будет распространяться на студентов и школьников, проходящих производственную практику, а также на участников добровольческих программ.