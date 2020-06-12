Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 7 вопросов.

Среди них законопроект "Об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики на 2019 год" (второе чтение), законопроект О внесении изменений в закон АР "О судебно-правовом совете" (второе чтение), законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс АР (второе чтение), законопроект о внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики и др.

В заседании наряду с депутатами принимают участие министр финансов Самир Шарифов и председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.