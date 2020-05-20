Продлевается срок безвиза для граждан Турции в Азербайджане - ЭКСКЛЮЗИВ

Срок безвизового пребывания граждан Турции в Азербайджане предложено повысить с 30 до 90 дней.
Как сообщает Report, проект закона Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз" был обсужден на заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса.
Согласно поправкам, получение визы для граждан Турции, имеющих действительный общегражданский паспорт и желающих посетить Азербайджан на срок до 90 дней, не требуется.
Отметим, что в нынешнем законодательстве этот срок составляет 30 дней.