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Председатель Милли Меджлиса посетит Казахстан

Председатель Милли Меджлиса посетит Казахстан Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с 27-го по 29-е сентября посетит Казахстан с рабочим и официальным визитом.
Милли Меджлис
25 сентября 2021 г. 12:07
Председатель Милли Меджлиса посетит Казахстан

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с 27-го по 29-е сентября посетит Казахстан с рабочим и официальным визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в делегацию войдут заместитель председателя Милли Меджлиса и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Казахстаном Адиль Алиев, председатель парламентского комитета Ахлиман Амирасланов, депутаты Фазиль Мустафа, Хикмет Мамедов, Низами Джафаров, Джаваншир Фейзиев и Агалар Велиев, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Парламентская делегация примет участие в предстоящей в городе Туркестан, Казахстан 10-й пленарной сессии ТюркПА и присоединится к обсуждению внесённых в её повестку дня вопросов. Предусмотрено выступление председателя Милли Меджлиса на сессии, в окончание которой намечено подписание Туркестанской Декларации.

28-го сентября делегация Милли Меджлиса направится в город Нур-Султан, где в официальной части визита делегации предполагаются встречи председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, председателями обеих палат казахского парламента Мауленом Ашымбаевым и Нурланом Нигматулиным и членами рабочей группы по межпарламентской дружбы с Азербайджаном.

На встречах стороны обменяются мнениями о направлениях развития межпарламентских отношений, ещё большего укрепления региональных и двусторонних связей и иных предметах.

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