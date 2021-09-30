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Парламент утвердил замену выдаваемых семьям шехидов пособий на пенсии

Парламент утвердил замену выдаваемых семьям шехидов пособий на пенсии На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсужден проект поправок в законы "Об увековечивании имени шехида и льготах для семей шехидов" и "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки".
Милли Меджлис
30 сентября 2021 г. 16:43
Парламент утвердил замену выдаваемых семьям шехидов пособий на пенсии

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсужден проект поправок в законы "Об увековечивании имени шехида и льготах для семей шехидов" и "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки".

Как сообщает Report, информацию о документе предоставил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Председатель комитета сообщил, что согласно поправкам, из документа исключается пункт, касающийся предоставления членам семей шехидов льгот в размере и порядке, установленных соответствующим органом исполнительной власти, на оплату жилья, коммунальных услуг, телефона (за исключением междугородних и международных переговоров) и всех видов городского пассажирского транспорта (кроме такси).

Кроме того, из документа исключается положение относительно предоставления детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, пособий в порядке и размерах, установленных соответствующими органами исполнительной власти, на пользование городским и пригородным транспортом (кроме такси).

Отметим, что законопроект подготовлен в соответствии с законом "О социальных пособиях" от 29 декабря 2020 года и Указа президента Азербайджана от 30 декабря 2020 года под номером 1223.

В указанных законодательных актах, предусмотренное для семьи шехида пособие было заменено на президентскую пенсию, а размер увеличен с 300 до 500 манатов.

Соответствующие поправки предлагаются, ввиду замены пенсиями пособий на оплату коммунальных услуг, транспорта и других слуг. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством дети, потерявшие родителей и лишенные родительской опеки, находятся на полном попечении государства, что обусловило поправку в закон.

Поправки в законы были приняты путем голосования.

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Версия на азербайджанском языке Parlament şəhid ailələrinə verilən müavinətin təqaüdlə əvəzlənməsini təsdiqləyib

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