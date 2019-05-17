В парламенте Азербайджана недовольны вводом пошлин для частных учебных заведений

© Report https://report.az/storage/news/a13517accc0211eb25c86bb0ea738493/08642947-5890-4737-95b1-46634657cd13_292.jpg

"В то время, как президент Ильхам Алиев объявил 2019 году годом социальной защиты, благосостояния, в стране растут цены. Это противоречит политике президента. Образование и здравоохранение - конституционное обязательство государства перед гражданином. Государство должно поддерживать и частные и государственные учреждения. Думаете пошлины, предлагаемые изменением в законодательство, будут взиматься с предпринимателя? Эти пошлины будут взиматься с родителей детей, которые будут там учиться".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Муса Гулиев во время обсуждения проекта изменений в закон "О госпошлине".

“Почему готовящие этот проект идут против политики президента? Это нужно расследовать. Эта статья должна быть снята с повестки, а проект закона - возвращен", - подчеркнул депутат.

Депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, Малахат Ибрагимгызы, Эльдар Гулиев также высказались против законопроекта.

Зияд Самедзаде в своем выступлении отметил, что это первое чтение, мнение депутатов будет обсуждено, и сделаны соответствующие выводы.