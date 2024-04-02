Охраняющие диппредставительства военнослужащие освобождаются от уплаты подоходного налога

Военнослужащие Службы государственной безопасности (СГБ), задействованные в охране дипломатических представительств и консульств Азербайджана за рубежом и в международных организациях, будут освобождены от уплаты взносов за социальное страхование и подохо

Военнослужащие Службы государственной безопасности (СГБ), задействованные в охране дипломатических представительств и консульств Азербайджана за рубежом и в международных организациях, будут освобождены от уплаты взносов за социальное страхование и подоходного налога.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Было признано необходимым внести изменения в нормативно-правовые акты с тем, чтобы наряду с сотрудниками органов дипломатической службы, представители СГБ, проходящие особый вид государственной службы в зарубежных странах и международных организациях, также могли воспользоваться этими льготами.

Проект поправок обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса.