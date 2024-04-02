О нас

Охраняющие диппредставительства военнослужащие освобождаются от уплаты подоходного налога

Охраняющие диппредставительства военнослужащие освобождаются от уплаты подоходного налога Военнослужащие Службы государственной безопасности (СГБ), задействованные в охране дипломатических представительств и консульств Азербайджана за рубежом и в международных организациях, будут освобождены от уплаты взносов за социальное страхование и подохо
Милли Меджлис
2 апреля 2024 г. 11:09
Охраняющие диппредставительства военнослужащие освобождаются от уплаты подоходного налога

Военнослужащие Службы государственной безопасности (СГБ), задействованные в охране дипломатических представительств и консульств Азербайджана за рубежом и в международных организациях, будут освобождены от уплаты взносов за социальное страхование и подоходного налога.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Было признано необходимым внести изменения в нормативно-правовые акты с тем, чтобы наряду с сотрудниками органов дипломатической службы, представители СГБ, проходящие особый вид государственной службы в зарубежных странах и международных организациях, также могли воспользоваться этими льготами.

Проект поправок обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın diplomatik korpuslarını qoruyan hərbçilərin əməkhaqqı gəlir vergisindən azad edilir

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi