Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми

Очередное заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми, Грузия.

Очередное заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми, Грузия.

Как сообщает Report, такое предложение сделал председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе на VII трехстороннем заседании комитетов в Шуше.

Он предложил провести следующее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Сухуми.

Напомним, что сегодня в Шуше состоялось VII трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии. Стороны обменялись мнениями по дальнейшему углублению отношений между парламентами трех стран и другим вопросам.