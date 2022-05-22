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Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми

Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми Очередное заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми, Грузия.
Милли Меджлис
22 мая 2022 г. 15:20
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми

Очередное заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми, Грузия.

Как сообщает Report, такое предложение сделал председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе на VII трехстороннем заседании комитетов в Шуше.

Он предложил провести следующее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Сухуми.

Напомним, что сегодня в Шуше состоялось VII трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии. Стороны обменялись мнениями по дальнейшему углублению отношений между парламентами трех стран и другим вопросам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan parlamentarilərinin növbəti iclasının Suxumidə keçirilməsi təklif edilib

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