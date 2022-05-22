Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми

Очередное заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми, Грузия.
Как сообщает Report, такое предложение сделал председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе на VII трехстороннем заседании комитетов в Шуше.
Он предложил провести следующее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Сухуми.
Напомним, что сегодня в Шуше состоялось VII трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии. Стороны обменялись мнениями по дальнейшему углублению отношений между парламентами трех стран и другим вопросам.