Обнародовано количество происшествий, выявленных с применением средств видеонаблюдения

В Азербайджане в 2022 году с применением средств видеонаблюдения было выявлено 22 тыс. происшествий.

В Азербайджане в 2022 году с применением средств видеонаблюдения было выявлено 22 тыс. происшествий.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности кабинета министров в 2022 году.

В прошлом году зафиксировано 20,5 тыс. дорожно-транспортных происшествий (593 - со сбитыми пешеходами), 187 фактов нарушения общественного порядка, 228 пожаров. Также выявлено 159 автомобилей, находящихся в розыске, 21 автомобиль, управляемый под регистрационным знаком, выданным другому транспортному средству.

Отчет правительства был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.