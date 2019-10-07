Обнародована повестка завтрашнего пленарного заседания парламента Азербайджана

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Обнародована повестка пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится завтра.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 13 вопросов.

К ним относятся проекты изменений в законы "О государственной пошлине", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О лицензиях и разрешениях", "О порядке использования права законодательной инициативы гражданами Азербайджанской Республики" и др., а также в кодексы Административных правонарушений и Исполнения наказаний.

Проекты будут обсуждаться во II и III чтениях.