Обнародована повестка заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

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Обнародована повестка пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса, назначенной на 30 июня.

Как передает Report, в повестку заседания вошли 7 вопросов, среди которых:

1. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс АР (третье чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в закон АР "О нотариате" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении поправок в закон АР "О социальном страховании" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении поправок в закон АР "О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве" (третье чтение).

5. Законопроект о поправках в закон АР "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре" (третье чтение).

6. Законопроект о поправках в закон АР "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении поправок в закон АР "О грантах" (третье чтение).