Обнародована повестка заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

Обнародована повестка пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса, назначенной на 30 июня.
Как передает Report, в повестку заседания вошли 7 вопросов, среди которых:
1. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс АР (третье чтение).
2. Законопроект о внесении изменений в закон АР "О нотариате" (третье чтение).
3. Законопроект о внесении поправок в закон АР "О социальном страховании" (третье чтение).
4. Законопроект о внесении поправок в закон АР "О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве" (третье чтение).
5. Законопроект о поправках в закон АР "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре" (третье чтение).
6. Законопроект о поправках в закон АР "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах" (третье чтение).
7. Законопроект о внесении поправок в закон АР "О грантах" (третье чтение).