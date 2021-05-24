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Названа сумма средств на градостроительные работы на освобожденных землях

Названа сумма средств на градостроительные работы на освобожденных землях Законопроект будет вынесен на обсуждение
Милли Меджлис
24 мая 2021 г. 11:41
Названа сумма средств на градостроительные работы на освобожденных землях
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В прошлом году из госбюджета на градостроительные и архитектурные работы на освобожденных территориях Азербайджанской Республики было потрачено 1 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте закона "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год".

В документе отмечается, что на разработку детальных планов территорий по ряду районов и городов было потрачено 300 тысяч манатов.

Законопроект будет вынесен на обсуждение в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса в ближайшие дни.

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