Названа сумма средств на градостроительные работы на освобожденных землях

В прошлом году из госбюджета на градостроительные и архитектурные работы на освобожденных территориях Азербайджанской Республики было потрачено 1 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в проекте закона "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год".
В документе отмечается, что на разработку детальных планов территорий по ряду районов и городов было потрачено 300 тысяч манатов.
Законопроект будет вынесен на обсуждение в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса в ближайшие дни.