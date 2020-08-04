На заседании комитета Милли Меджлиса обсуждается изменения в госбюджет

В повестку заседания включены три вопроса

В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана началось заседание комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как передает Report, в заседании принимают участие министр финансов Самир Шарифов, замминистра финансов Азер Байрамов, замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, замминистра экономики Севиндж Гасанова, начальник Главного управления Государственного таможенного комитета Миргасым Вахабов.

В повестку заседания вошли три вопроса:

- "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год" (первое чтение)

- О внесении изменений в закон АР "О бюджете на 2020 год соответствующего органа (структуры) исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту (первое чтение)

- "О внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год" (первое чтение)