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На заседании комитета Милли Меджлиса обсуждается изменения в госбюджет

На заседании комитета Милли Меджлиса обсуждается изменения в госбюджет В повестку заседания включены три вопроса
Милли Меджлис
4 августа 2020 г. 15:45
На заседании комитета Милли Меджлиса обсуждается изменения в госбюджет

В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана началось заседание комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству. 

Как передает Report, в заседании принимают участие министр финансов Самир Шарифов, замминистра финансов Азер Байрамов, замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, замминистра экономики Севиндж Гасанова, начальник Главного управления Государственного таможенного комитета Миргасым Вахабов.

В повестку заседания вошли три вопроса:

- "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год" (первое чтение)

- О внесении изменений в закон АР "О бюджете на 2020 год соответствующего органа (структуры) исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту (первое чтение)

- "О внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год" (первое чтение)

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