На следующей неделе депутаты Милли Меджлиса вернутся с каникул

На следующей неделе депутаты Милли Меджлиса вернутся с каникул.

На следующей неделе депутаты Милли Меджлиса вернутся с каникул.

Как сообщает Report, в соответствии с внутренним уставом Милли Меджлиса, парламент дважды в год уходит на каникулы - с 15 июля по 30 августа и с 1-го по 15 января.

Парламентарии в период каникул считаются находящимися в отпуске.

Согласно Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис ежегодно созывается на весеннюю и осеннюю сессии. Весенняя сессия начинается 1 февраля и длится до 31 мая.

Если 1 февраля приходится на выходной, день голосования или нерабочий праздничный день, сессия начинается в первый рабочий день после этой даты. Таким образом, первое пленарное заседание весенней сессии парламента состоится 3 февраля.