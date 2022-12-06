На пленарном заседании ММ бюджетный пакет будет вынесен на обсуждение в последнем чтении

Документы, включенные в бюджетный пакет на следующий год, будут обсуждены в последнем (третьем) чтении на предстоящем 9 декабря пленарном заседании Милли Меджлиса.

Документы, включенные в бюджетный пакет на следующий год, будут обсуждены в последнем (третьем) чтении на предстоящем 9 декабря пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в бюджетный пакет входят законы "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год", "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2023 год" и др., а также бюджетные сметы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Счетной палаты на следующий год.