О нас

На пленарном заседании ММ бюджетный пакет будет вынесен на обсуждение в последнем чтении

На пленарном заседании ММ бюджетный пакет будет вынесен на обсуждение в последнем чтении Документы, включенные в бюджетный пакет на следующий год, будут обсуждены в последнем (третьем) чтении на предстоящем 9 декабря пленарном заседании Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
6 декабря 2022 г. 19:31
На пленарном заседании ММ бюджетный пакет будет вынесен на обсуждение в последнем чтении

Документы, включенные в бюджетный пакет на следующий год, будут обсуждены в последнем (третьем) чтении на предстоящем 9 декабря пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в бюджетный пакет входят законы "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год", "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2023 год" и др., а также бюджетные сметы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Счетной палаты на следующий год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu həftə Milli Məclisin plenar iclasında büdcə zərfi sonuncu oxunuşda müzakirəyə çıxarılacaq

Экслюзивные новости

Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi