ММ ратифицировал соглашение об экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ

    Милли Меджлис
    • 17 октября, 2025
    • 12:15
    Милли Меджлис ратифицировал "Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве" между правительствами Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

    Как сообщает Report, документ обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Отмечено, что соглашение подписано 9 июля 2025 года в Абу-Даби с целью развития экономических и торговых отношений между Азербайджаном и ОАЭ. Основная цель соглашения - расширение торговых и инвестиционных отношений между двумя странами, снижение торговых барьеров, укрепление взаимного экономического сотрудничества и создание долгосрочной, стабильной правовой основы.

    Соглашение состоит из 18 статей и ряда дополнений.

    Отмечается, что документ создает всеобъемлющую правовую базу для развития экономического сотрудничества между двумя странами в соответствии с современными международными стандартами.

    После обсуждений проект документа был принят в одном чтении.

