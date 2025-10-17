ММ ратифицировал соглашение об экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ

Милли Меджлис ратифицировал "Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве" между правительствами Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как сообщает Report, документ обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Отмечено, что соглашение подписано 9 июля 2025 года в Абу-Даби с целью развития экономических и торговых отношений между Азербайджаном и ОАЭ. Основная цель соглашения - расширение торговых и инвестиционных отношений между двумя странами, снижение торговых барьеров, укрепление взаимного экономического сотрудничества и создание долгосрочной, стабильной правовой основы.

Соглашение состоит из 18 статей и ряда дополнений.

Отмечается, что документ создает всеобъемлющую правовую базу для развития экономического сотрудничества между двумя странами в соответствии с современными международными стандартами.

После обсуждений проект документа был принят в одном чтении.