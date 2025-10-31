Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    ММ принял изменения в закон "Об ипотеке" в последнем чтении

    Милли Меджлис
    • 31 октября, 2025
    • 12:30
    ММ принял изменения в закон Об ипотеке в последнем чтении

    Милли Меджлис утвердил в третьем чтении поправки в закон "Об ипотеке", которые предусматривают возможность изменения права преимущественного удовлетворения ипотечных требований на договорной основе.

    Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно поправкам, предлагается нотариально заверять соглашение об изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований и регистрировать это право в государственном реестре.

    При изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований между держателями ипотеки права будут зарегистрированы в государственном реестре недвижимости и официальном реестре движимого имущества в течение 3 рабочих дней со дня подачи документов.

    Также при изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований госпошлину будет уплачивать держатель ипотеки, к которому перешло преимущественное право.

    Милли Меджлис ипотека законопроект
    Parlament "İpoteka haqqında" qanuna dəyişikliyi son oxunuşda qəbul edib

    Последние новости

    12:45

    На автозаправке на западе Германии произошел взрыв, есть пострадавшие

    Другие страны
    12:44
    Видео

    Дело против Имамоглу вскрыло новые источники финансирования азербайджанской оппозиции

    Внешняя политика
    12:39

    SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы более чем на 7%

    Энергетика
    12:37
    Фото

    Хикмет Гаджиев: Работы на участке Зангезурского коридора до границы с Арменией завершаются

    Внешняя политика
    12:31

    Суд Черногории отпустил задержанных граждан Азербайджана и Турции

    Происшествия
    12:30

    ММ принял изменения в закон "Об ипотеке" в последнем чтении

    Милли Меджлис
    12:24

    Очередная группа переселенцев прибыла в село Хыдырлы - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    12:21

    Аббас Исмаил: Извинения за колониализм должны сопровождаться системными изменениями

    Внешняя политика
    12:21

    SOCAR получил около $303 млн дохода от ненефтегазового экспорта

    Энергетика
    Лента новостей