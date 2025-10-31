ММ принял изменения в закон "Об ипотеке" в последнем чтении

Милли Меджлис утвердил в третьем чтении поправки в закон "Об ипотеке", которые предусматривают возможность изменения права преимущественного удовлетворения ипотечных требований на договорной основе.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно поправкам, предлагается нотариально заверять соглашение об изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований и регистрировать это право в государственном реестре.

При изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований между держателями ипотеки права будут зарегистрированы в государственном реестре недвижимости и официальном реестре движимого имущества в течение 3 рабочих дней со дня подачи документов.

Также при изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований госпошлину будет уплачивать держатель ипотеки, к которому перешло преимущественное право.