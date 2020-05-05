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ММ принял решение об освобождении от должности судей ряда судов - СПИСОК

ММ постановил освободить от занимаемой должности судей

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсудили вопрос об освобождении от занимаемой должности судей в связи с изменением их должностей.

Как сообщает Report, в постановлении говорится: 

"Освободить от занимаемой должности следующих судей в связи с изменением их должностей:

Аслана Кялбалы оглу Кялбалыева - судью Верховного суда

Ильхама Байрам оглу Ахмедова - судью Бакинского апелляционного суда

Фехруза Новруз оглу Аббасова - судью Ширванского апелляционного суда

Мубариза Рахиль оглу Гусейнова - судью Шекинского апелляционного суда". 

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.  

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