ММ принял решение об освобождении от должности судей ряда судов - СПИСОК

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсудили вопрос об освобождении от занимаемой должности судей в связи с изменением их должностей.

Как сообщает Report, в постановлении говорится:

"Освободить от занимаемой должности следующих судей в связи с изменением их должностей:

Аслана Кялбалы оглу Кялбалыева - судью Верховного суда

Ильхама Байрам оглу Ахмедова - судью Бакинского апелляционного суда

Фехруза Новруз оглу Аббасова - судью Ширванского апелляционного суда

Мубариза Рахиль оглу Гусейнова - судью Шекинского апелляционного суда".

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.