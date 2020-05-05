ММ принял решение об освобождении от должности судей ряда судов - СПИСОК

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсудили вопрос об освобождении от занимаемой должности судей в связи с изменением их должностей.
Как сообщает Report, в постановлении говорится:
"Освободить от занимаемой должности следующих судей в связи с изменением их должностей:
Аслана Кялбалы оглу Кялбалыева - судью Верховного суда
Ильхама Байрам оглу Ахмедова - судью Бакинского апелляционного суда
Фехруза Новруз оглу Аббасова - судью Ширванского апелляционного суда
Мубариза Рахиль оглу Гусейнова - судью Шекинского апелляционного суда".
После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.