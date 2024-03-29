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Милли Меджлис утвердил новый порядок управления арестованным имуществом

Милли Меджлис утвердил новый порядок управления арестованным имуществом Милли Меджлис принял поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым устанавливается порядок управления имуществом, на которое наложен арест.
Милли Меджлис
29 марта 2024 г. 12:02
Милли Меджлис утвердил новый порядок управления арестованным имуществом

Милли Меджлис принял поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым устанавливается порядок управления имуществом, на которое наложен арест.

Как сообщает Report, поправки были приняты в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

В частности в Уголовно-процессуальный кодекс добавлена новая статья (253-1), регулирующая правила управления арестованным имуществом – продажу движимого имущества, сдачу в аренду или управление нежилыми помещениями и другой недвижимостью коммерческого назначения.

Целью является повысить эффективность принимаемых мер по обеспечению гражданских исков и специальной конфискации, а также не допустить обесценения арестованного имущества.

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