Милли Меджлис одобрил 10-кратное снижение госпошлины для медиа

Милли Меджлис в III чтении одобрил 10-кратное снижение госпошлины для медиа в Азербайджане.

Милли Меджлис в III чтении одобрил 10-кратное снижение госпошлины для медиа в Азербайджане.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента депутаты обсудили проект поправки в статью 22 закона "О государственной пошлине" (Ставки государственной пошлины за выдачу лицензий на лицензируемые виды предпринимательской деятельности).

Так, эти изменения нашли свое отражение в размере некоторых пошлин. С учетом соответствующих поправок размер государственной пошлины уменьшается в 10 раз - с 50 000 до 5 000 манатов.

Проект поправок в закон был принят в третьем чтении путем голосования.