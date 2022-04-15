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Милли Меджлис одобрил 10-кратное снижение госпошлины для медиа

Милли Меджлис одобрил 10-кратное снижение госпошлины для медиа Милли Меджлис в III чтении одобрил 10-кратное снижение госпошлины для медиа в Азербайджане.
Милли Меджлис
15 апреля 2022 г. 12:01
Милли Меджлис одобрил 10-кратное снижение госпошлины для медиа

Милли Меджлис в III чтении одобрил 10-кратное снижение госпошлины для медиа в Азербайджане.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента депутаты обсудили проект поправки в статью 22 закона "О государственной пошлине" (Ставки государственной пошлины за выдачу лицензий на лицензируемые виды предпринимательской деятельности).

Так, эти изменения нашли свое отражение в размере некоторых пошлин. С учетом соответствующих поправок размер государственной пошлины уменьшается в 10 раз - с 50 000 до 5 000 манатов.

Проект поправок в закон был принят в третьем чтении путем голосования.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament approves tenfold reduction of state duty for media
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis media üçün dövlət rüsumunun 10 dəfə azaldılmasını təsdiqləyib

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