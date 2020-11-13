Милли Меджлис Азербайджана обратился к президенту и народу

Как сообщает Report, обращение представила депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи

На сегодняшнем заседании Парламента Милли Меджлис обратился к Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему вооруженными силами Азербайджана и азербайджанскому народу.

Как сообщает Report, обращение представила депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи.

В обращении говорится: "После падения Советского Союза в 1991 году 20% территории Азербайджана были оккупированы вооруженными силами Армении. Более 20 тысяч наших соотечественников были убиты, более 1 миллиона сограждан стали беженцами и вынужденными переселенцами. 26 февраля 1992 года был совершен Ходжалинский геноцид…

… Трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года, был положен конец оккупации азербайджанских земель. Создан миротворческий центр для контроля за перемирием. Историческая справедливость восторжествовала. За эту победу, господин президент, выражаем Вам благодарность. Наш дорогой народ, поздравляем вас с этой Великой победой. Слава Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, да здравствует народ Азербайджана, Карабах – Азербайджан!"

Обращение было вынесено на голосование и принято.

Отметим, что ранее была создана Комиссия для обращения к Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему вооруженными силами Азербайджана и азербайджанскому народу. В состав Комиссии вошли первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, депутаты Эркин Гадирли, Низами Джафаров, Нигяр Арпадараи, Турал Гянджалиев.