Меняется классификация общеобразовательных учреждений

Определяется новая классификация общеобразовательных учреждений.

Определяется новая классификация общеобразовательных учреждений.

Как сообщает Report, в связи с этим проект изменений в закон «Об общем образовании» был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Предлагается внести изменения в статью 7.0 закона «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальное образование)» и статью 14.5.2 закона «Об образовании».

Кроме того, в первую статью закона под названием «Основные понятия» добавлено описание понятия «учебное заведение интегрированного обучения». В статье 4.0.29 предлагается заменить термин «педагогический работник» на слово «учитель».

Проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.