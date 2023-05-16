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Эмомали Рахмон: Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги в установлении дружбы между Азербайджаном и Таджикистаном

Эмомали Рахмон: Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги в установлении дружбы между Азербайджаном и Таджикистаном 16 мая на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, председатель палаты представителей Высшего собрания Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода зачитал послание президента Тадж
Милли Меджлис
16 мая 2023 г. 13:31
Эмомали Рахмон: Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги в установлении дружбы между Азербайджаном и Таджикистаном

16 мая на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, председатель палаты представителей Высшего собрания Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода зачитал послание президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Как сообщает Report, в послании отмечается, что в Таджикистане с большим уважением относятся к личности Гейдара Алиева.

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев - гениальный сын азербайджанского народа. Всю свою жизнь он посвятил своему народу, укреплению авторитета Азербайджана на мировой арене. Мы видим плоды его неустанных усилий в лице современного Азербайджана. В Таджикистане с глубоким уважением относятся к личности Гейдара Алиева. Именно ему принадлежат неоценимые заслуги в установлении отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами. Также неоспорима его роль в углублении многосторонних отношений между странами", - говорится в послании.

В свою очередь председатель палаты представителей Высшего собрания Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода в ходе выступления в Милли Меджлисе отметил, что всю свою энергию, силы общенациональный лидер вкладывал в укрепление государства.

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Версия на английском языке Emomali Rahmon: Heydar Aliyev has invaluable merits in establishing Azerbaijan-Tajikistan friendship
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Tacikistan Prezidentinin Heydər Əliyevlə bağlı ürək sözləri səsləndirilib

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