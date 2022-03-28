Меморандум об учениях спецназа "Кавказский орел" действителен год

14:47

Уточнен срок действия Меморандума о взаимопонимании в связи с учениями спецназа "Кавказский орел".

Как передает Report, это нашло отражение в законопроекте об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии об учениях объединенных сил спецназа "Кавказский орел".

Меморандум о взаимопонимании будет действителен в течение 1 года, если за 30 дней до срока его истечения одна из сторон не уведомит другие стороны по дипломатическим каналам о его денонсации. В случае получения такого уведомления он расторгается через 30 дней после этого. Если же никто не направлял подобное уведомление - автоматически продлевается еще на один год.