О нас
Аудио новости

Меморандум об учениях спецназа "Кавказский орел" действителен год

Меморандум об учениях спецназа "Кавказский орел" действителен год 14:47
Милли Меджлис
28 марта 2022 г. 15:33
Меморандум об учениях спецназа Кавказский орел действителен год

Уточнен срок действия Меморандума о взаимопонимании в связи с учениями спецназа "Кавказский орел".

Как передает Report, это нашло отражение в законопроекте об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии об учениях объединенных сил спецназа "Кавказский орел".

Меморандум о взаимопонимании будет действителен в течение 1 года, если за 30 дней до срока его истечения одна из сторон не уведомит другие стороны по дипломатическим каналам о его денонсации. В случае получения такого уведомления он расторгается через 30 дней после этого. Если же никто не направлял подобное уведомление - автоматически продлевается еще на один год.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Memorandum on exercises of Caucasian Eagle special forces valid for year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin təliminə dair sənədin qüvvədəolma müddəti məlum olub

Экслюзивные новости

Разрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
28 марта 2022 г. 12:10
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
26 марта 2022 г. 13:54
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi