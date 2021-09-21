Депутаты Милли Меджлиса посетят освобожденные территории

Сегодня состоялось заседание комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает Report, открывая заседание, председатель комитета Таир Рзаев сообщил, что в повестку дня включены два вопроса - отчет о проделанной работе в комитете по аграрной политике в период весенней и внеочередной сессий Милли Меджлиса 2021 года и проект плана работ комитета на осеннюю сессию 2021 года.
Проинформировав о работе, проделанной в комитете по аграрной политике в период весенних и внеочередных сессий 2021 года, председатель комитета отметил, что наряду с законопроектами, которые будут внесены в комитет, на предстоящей сессии планируется обсуждение проекта закона "О продовольственной безопасности". В то же время запланировано ознакомление с аграрной ситуацией на освобожденных территориях, обсуждение важных вопросов для развития аграрной сферы, а также проведение слушаний по ходу работ в аграрной сфере с участием Министерства сельского хозяйства.
В заседании приняли участие заместитель председателя комитета по аграрной политике Сабир Гаджиев, депутаты Игбал Мамедов и Эмин Гаджиев.