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Депутаты Милли Меджлиса посетят освобожденные территории

Депутаты Милли Меджлиса посетят освобожденные территории Сегодня состоялось заседание комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Азербайджана.
Милли Меджлис
21 сентября 2021 г. 14:59
Депутаты Милли Меджлиса посетят освобожденные территории
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Сегодня состоялось заседание комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, открывая заседание, председатель комитета Таир Рзаев сообщил, что в повестку дня включены два вопроса - отчет о проделанной работе в комитете по аграрной политике в период весенней и внеочередной сессий Милли Меджлиса 2021 года и проект плана работ комитета на осеннюю сессию 2021 года.

Проинформировав о работе, проделанной в комитете по аграрной политике в период весенних и внеочередных сессий 2021 года, председатель комитета отметил, что наряду с законопроектами, которые будут внесены в комитет, на предстоящей сессии планируется обсуждение проекта закона "О продовольственной безопасности". В то же время запланировано ознакомление с аграрной ситуацией на освобожденных территориях, обсуждение важных вопросов для развития аграрной сферы, а также проведение слушаний по ходу работ в аграрной сфере с участием Министерства сельского хозяйства.

В заседании приняли участие заместитель председателя комитета по аграрной политике Сабир Гаджиев, депутаты Игбал Мамедов и Эмин Гаджиев.

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Версия на английском языке ФотоMilli Majlis deputies to visit liberated territories
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