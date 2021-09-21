Депутаты Милли Меджлиса посетят освобожденные территории

Сегодня состоялось заседание комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Азербайджана.

Сегодня состоялось заседание комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, открывая заседание, председатель комитета Таир Рзаев сообщил, что в повестку дня включены два вопроса - отчет о проделанной работе в комитете по аграрной политике в период весенней и внеочередной сессий Милли Меджлиса 2021 года и проект плана работ комитета на осеннюю сессию 2021 года.

Проинформировав о работе, проделанной в комитете по аграрной политике в период весенних и внеочередных сессий 2021 года, председатель комитета отметил, что наряду с законопроектами, которые будут внесены в комитет, на предстоящей сессии планируется обсуждение проекта закона "О продовольственной безопасности". В то же время запланировано ознакомление с аграрной ситуацией на освобожденных территориях, обсуждение важных вопросов для развития аграрной сферы, а также проведение слушаний по ходу работ в аграрной сфере с участием Министерства сельского хозяйства.

В заседании приняли участие заместитель председателя комитета по аграрной политике Сабир Гаджиев, депутаты Игбал Мамедов и Эмин Гаджиев.