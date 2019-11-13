Депутат обратился к правительству Азербайджана

"В период 4-5 созыва парламента впервые два года подряд бюджет обсуждается при двух различных премьер-министрах".

Как передает Report, об этом председатель правления Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении госбюджета Азербайджана на будущий год.

Он отметил, что в первую очередь, правительство должно суметь выйти из тени лиц, входящих в бывший Кабинет министров.

З.Орудж подчеркнул, что с углублением реформ, с приобретением ими более структурного и институционального характера все больше людей защищают этот процесс, присоединяются к нему, и все должны внести вклад в формирование новой элиты.

Он также добавил, что в мировой экономике доля малого и среднего предпринимательства составляет 50-60%: "Но в Азербайджане этот показатель низкий".