Депутат Агиль Аббас заступился за бывшее руководство İTV

"Когда был создан Вещательный совет Общественной телерадиовещательной компании (İTV), им руководил Исмаил Омаров. Он заложил здесь прекрасную традицию, создал телеканал с нуля. У сегодняшнего руководства свой взгляд на работу. Директор Балаш Гасымов избран недавно, он хорошо управляет компанией, но и прежних забывать не надо".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Агиль Аббас при обсуждении законопроекта "Об избрании членов Вещательного совета Общественной телерадиовещательной компании (İTV)".

По его словам, нельзя не признавать заслуги человека, ставшего одним из основоположников İTV:

"Частные телеканалы не финансируются из бюджета, а вынуждены гоняться за рейтингом, и поэтому мы там не частые гости, нас не зовут туда. İTV же изначально был народным телеканалом, так и продолжается".