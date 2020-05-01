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Будут назначены новые судьи в Бакинский апелляционный суд - СПИСОК

Будут назначены новые судьи в Бакинский апелляционный суд – СПИСОК

© Report

На сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству будет обсужден вопрос "Назначения судей в Бакинский апелляционный суд".

Как стало известно Report, на заседании будет рассмотрен вопрос смены должностей судей Верховного суда Вафаддина Ибаева, Акифа Искендерова, Али Сейфалиева, Гурбата Аскерова и назначения судьями Бакинского апелляционного суда.

Кроме того, будет обсуждено назначение судьями Бакинского апелляционного суда судьи Ясамальского районного суда Рамина Гурбанова, судьи Сабунчинского районного суда Зии Ширинова, судьи Сабаильского районного суда Анара Танрывердиева, судьи Ясамальского районного суда Эмина Мехдиева и судьи Низаминского районного суда Рашада Гасанова.

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