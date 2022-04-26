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Больные онкологией и рассеянным склерозом смогут получать пенсию в Азербайджане

Больные онкологией и рассеянным склерозом смогут получать пенсию в Азербайджане Больные онкологией и рассеянным склерозом смогут получать пенсию в Азербайджане.
Милли Меджлис
26 апреля 2022 г. 17:00
Больные онкологией и рассеянным склерозом смогут получать пенсию в Азербайджане

Больные онкологией и рассеянным склерозом смогут получать пенсию в Азербайджане.

Как сообщает Report, проект поправок в законы "Об онкологической помощи" и "О государственной помощи больным рассеянным склерозом" был обсужден в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно проекту, онкобольные и больные рассеянным склерозом с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья (без определения степени инвалидности) будут иметь право на социальные пособия или трудовые пенсии.

Депутаты приняли проект поправок в первом чтении.

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Версия на английском языке Oncology, sclerosis patients to receive pension benefits in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda onkoloji və skleroz xəstələri pensiya ala biləcək

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