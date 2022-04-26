Больные онкологией и рассеянным склерозом смогут получать пенсию в Азербайджане

Больные онкологией и рассеянным склерозом смогут получать пенсию в Азербайджане.

Больные онкологией и рассеянным склерозом смогут получать пенсию в Азербайджане.

Как сообщает Report, проект поправок в законы "Об онкологической помощи" и "О государственной помощи больным рассеянным склерозом" был обсужден в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно проекту, онкобольные и больные рассеянным склерозом с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья (без определения степени инвалидности) будут иметь право на социальные пособия или трудовые пенсии.

Депутаты приняли проект поправок в первом чтении.