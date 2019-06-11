Огтай Асадов: "Азербайджан намерен в будущем увеличить инвестиции в Турцию"

Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Великого национального собрания Турции Сурайей Сади Бильгич.

Как сообщает Report, Огтай Асадов отметил, что этот визит послужит дальнейшему укреплению межпарламентских связей. Он подчеркнул, что дружественные и братские отношения между главами государств позитивно влияют и на другие сферы жизни.

Председатель отметил, что азербайджано-турецкие отношения имеют стратегический характер. Не случайно, что официальные представители Турции после избрания на высшую должность первый визит всегда совершают в Азербайджан. Эти взаимные визиты стали уже традиционными. Высокий уровень политического диалога между двумя странами проявляется и в росте торгового оборота между нашими странами. Если в 2017 году показатель по этой сфере был 2,7 млрд долларов США, то в прошлом году эта цифра превысила 3,5 млрд. В 2018 году в Турции состоялась официальная церемония открытия такого глобального нефтяного проекта как TANAP, а в октябре того же года начал работать нефтеперерабатывающий завод «Star». В результате реализации железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс весь тюркский мир объединится с новым железнодорожным шелковым путем. Азербайджан намерен в будущем увеличить инвестиции в Турцию.

Было отмечено большое значение роли межпарламентских связей в развитии наших двусторонних отношений. Деятельность групп дружб в парламентах двух стран достойна похвалы. Наши делегации плодотворно сотрудничают в рамках авторитетных международных структур.

Заместитель председателя Великого национального собрания Турции Сурайя Сади Бильгич отметил, что впервые посетил нашу страну для участия в парламентской конференции по региональной безопасности и сотрудничеству в Баку. Он сказал, что вопросы, которые будут обсуждены на конференции, имеют стратегическое значение для сторон. Такие темы, как региональная безопасность, взаимный диалог, расширение сотрудничества в транспортной и энергетической сферах достаточно актуальны и сегодня.

Гость подчеркнул значение для региона проектов нефтяных и газовых трубопроводов, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, реализованных Азербайджаном и Турцией. Он отметил большое политическое и экономическое значение этих проектов.

Затронув на встрече армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, гость еще раз отметил, что Турция готова оказать любую поддержку справедливому решению проблемы на основе принципов территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана, в плоскости международного права.

Во встрече приняли участие руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, глава рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, член группы, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев и другие официальные лица.