О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанские парламентарии утвердили повышение акциза на алкоголь

Азербайджанские парламентарии утвердили повышение акциза на алкоголь 11:36 На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был обсужден проект поправок в Налоговый кодекс.
Милли Меджлис
3 декабря 2021 г. 11:57
Азербайджанские парламентарии утвердили повышение акциза на алкоголь
0 : 00
0 : 00

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был обсужден проект поправок в Налоговый кодекс.

Как передает Report, согласно поправке, акцизный налог с каждого литра водки, крепленых напитков и коньяка повышается на 0,80 манатов.

Согласно действующему кодексу, с каждого литра питьевого спирта (в том числе не денатурированного этилового спирта, содержащего не менее 80% спирта; не денатурированного этилового спирта, содержащего менее 80% спирта), водки, крепленых напитков и крепленых алкогольных материалов, ликеров и ликероводочных изделий, коньяка и коньячных материалов взимается 3,2 маната.

После повышения сумма составит 4 маната.

Проект поправки был принят в третьем чтении путем голосования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Spirtli içkilərin aksiz vergisinin artırılmasını nəzərdə tutan layihə qəbul edilib

Экслюзивные новости

Губернатор: Винницкая область заинтересована в импорте качественной продукции из Азербайджана
Губернатор: Винницкая область заинтересована в импорте качественной продукции из Азербайджана
3 декабря 2021 г. 11:25
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
2 декабря 2021 г. 10:03
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
1 декабря 2021 г. 11:43
Кадры с места крушения военного вертолета
ФотоКадры с места крушения военного вертолета
30 ноября 2021 г. 17:03
Министр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
ФотоМинистр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
30 ноября 2021 г. 15:07
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
30 ноября 2021 г. 13:46
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
30 ноября 2021 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi