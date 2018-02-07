Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане вносятся изменения в закон "О профессиональных союзах".

Как сообщает Report, будут внесены дополнения к статье 8 (прекращение деятельности профсоюзных организаций) закона.

Согласно дополнению, деятельность профсоюзных организаций, препятствующих устранению случаев, ставших причинами объявления Военного положения и осуществлению определенных мероприятий, может быть приостановлена до завершения военного положения.