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    Вносятся изменения в закон "О профессиональных союзах"

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане вносятся изменения в закон "О профессиональных союзах".

    Как сообщает Report, будут внесены дополнения к статье 8 (прекращение деятельности профсоюзных организаций) закона.

    Согласно дополнению, деятельность профсоюзных организаций, препятствующих устранению случаев, ставших причинами объявления Военного положения и осуществлению определенных мероприятий, может быть приостановлена до завершения военного положения.

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