Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане зарегистрирована кандидатура в депутаты женщины, не имеющей фамилии.

Как сообщает Report, Натаван Захир гызы XXX баллотировалась от Лачинского избирательного округа №121. Окружная избирательная комиссия зарегистрировала ее кандидатуру.

Независимый кандидат Натаван XXX работает педагогом в полной средней школе №37 Лачинского района.

В заявлении Report председатель Лачинской окружной избирательной комиссии №121 Гусейн Сафаров сказал, что в представленном кандидатом в комиссию удостоверении личности вместо фамилии указывается XXX: "В удостоверяющем личность документе Натаван ханум в отведенной для фамилии графе указано XXX. Поэтому, мы вписали ее в список кандидатов в той форме, в которой ее зарегистрировали".

В избирательном округе №121 зарегистрирована кандидатура 10-ти человек.

Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут 1 ноября.