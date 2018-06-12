В Азербайджане повышается налог на сигары

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Милли Меджлис утвердил проект, подразумевающий повышение налоговой ставки на производимые в Азербайджане сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы (тонкие сигары).

Как сообщает Report, проект изменений в связи с этим в Налоговый кодекс был обсужден на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании парламента.

Вносятся изменения в пункт 3 статьи 190 (список акцизных товаров и налоговые ставки) кодекса. С каждых 1000 штук производимых в Азербайджане сигар, сигар с обрезанными концами и сигарилл (тонкие сигары) будет взиматься налог в размере 20 манатов. До сих пор эта сумму составляла 10 манатов.

Проект изменений был принят путем голосования.