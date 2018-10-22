Увеличивается количество членов Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Предлагается увеличить количество членов Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим вносится изменение в статью 41 (Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса) Внутреннего устава Милли Меджлиса.

Согласно статье, члены Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса избираются из депутатов Милли Меджлиса сроком на один год в составе 7 членов. После поправки число членов комиссии возрастет с 7 до 9 человек.

В проекте поправок отмечается, что заседание Дисциплинарной комиссии полномочно при участии, по меньшей мере, 7 членов, а не 4-х. Все решения Дисциплинарной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, принимавших участие в заседаниях. Соответствующее заключение выдается при получении 6 голосов членов Дисциплинарной комиссии.