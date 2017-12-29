Устранено ограничение на число азербайджанских миротворцев в Афганистане

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был рассмотрен проект поправок в закон "О даче согласия на размещение и участие в соответствующих операциях в Афганистане взвода Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе батальона Вооруженных сил Турецкой Республики и под общим командованием структур НАТО".

Как сообщает Report, согласно поправкам, слова "четыре взвода Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе батальона Вооруженных сил Турецкой Республики" заменяются словами "миротворческим контингентом Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе Вооруженных сил Турецкой Республики". Это означает, что устраняется ограничение в связи с числом азербайджанских миротворцев в Афганистане (четыре взвода).

Это решение вступит в силу с 1 января 2018 года.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.