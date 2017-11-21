Сиявуш Новрузов в Милли Меджлисе подверг жесткой критике банки

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов подверг жесткой критике коммерческие банки.

Как сообщает Report, выступивший в ходе обсуждения в Милли Меджлисе государственного бюджета на 2018 год, С.Новрузов отметил, что коммерческие банки берут у людей застрахованные средства в долларовом выражении под 3%, а дают под 12% и выше: "Разницу они используют сами. А когда завтра возникает проблема, посылают людей на государство. Заработал коммерческий банк, здесь не было прибыли государства. Пусть сейчас эти лица потрудятся и окажут помощь в погашении проблемных кредитов. 10-летиями они зарабатывали, теперь необходимо помочь гражданину с этой проблемой. Берут депозиты под 12%, эти же средства дают гражданам в кредит под 28-30%. Здесь возникает разница в 2-3 раза. Над ними нужен серьезный контроль, чтобы они устранили созданные ими проблемы. Чтобы права граждан соблюдались и у них не было недовольства государством".