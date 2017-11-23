Сиявуш Новрузов: Следует увеличить средства, выделенные для ветеранов Карабаха

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "В Госбюджете Азербайджана уделяется особое внимание социальной сфере. Количество ветеранов Карабахской войны указывается как 60 или 90 тыс. Однако выделенные для них средства – 50 манатов. Эти средства не менялись с момента назначения и по сей день. Если коммунальные траты увеличатся, в этой сумме тоже должны произойти изменения".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов при обсуждении проекта "О бюджете на 2018 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту".

Депутат отметил, что в Азербайджане подход к этому вопросу иной: "В Азербайджане есть ветераны Карабаха, ветераны Афганистана, семьи шехидов. С ростом их количества мы должны занимается социальной защитой. Проезд на автобусе стоит 20 гяпиков, если сумма возрастет, должны вырасти и выдаваемые им средства. Потому что расходы растут. Из них 12 тыс. - пенсионеры. Наши граждане не должны быть недовольны государственным органом, должны получать то, что заслужили".

С. Новрузов отметил, что в Азербайджане семьям шехидов и ветеранам выдаются квартиры, а ветеранам Афганистана нет: "При распределении квартир 4-5-ти из них можно дать квартиру".