Председатель ЦИК: В связи с президентскими выборами на 1000 избирательных участках будут установлены веб-камеры

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "Установка веб-камер на избирательных участках является основным вопросом. В ближайшее время на 1000 избирательных участках будут установлены веб-камеры. До сих пор в этом вопросе не возникало никаких проблем".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что 11 апреля - в день голосования на президентских выборах - все процессы беспрепятственно будут наблюдаться посредством веб-камер: "В связи с большим потоком посетителей сайта Центральной избирательной комиссии в день выборов техническую поддержку нам будет оказывать министерство транспорта, связи и высокий технологий".

Председатель ЦИК отметил, что для всех кандидатов в президенты будут созданы равные условия: "Мы призываем все стороны придерживаться требований Избирательного кодекса. Желаем регистрации всех обратившихся".